KENGIC Intelligent Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KENGIC Intelligent Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 108,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 735,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,53 Milliarden CNY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,200 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,29 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 64,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at