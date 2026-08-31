KENGIC Intelligent Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KENGIC Intelligent Technology A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 465,8 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 337,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at