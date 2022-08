Kenias designierter Präsident Ruto - "Keine Zeit zu verlieren"

Nairobi (Reuters) - In Kenia treibt der zum Sieger der Präsidentenwahl erklärte William Ruto die Regierungsbildung voran.

Die Erwartungen der Kenianer seien riesig, sagte der 55-Jährige am Mittwoch in Nairobi. "Wir können uns nicht den Luxus leisten, Zeit zu vergeuden." Ruto ging nicht direkt darauf ein, dass sein Rivale Raila Odinga die Wahl anfechten will. Ruto sagte aber, wenn es Gerichtsprozesse geben sollte, werde sich sein politisches Lager an geltendes Recht halten und sich solchen Verfahren stellen. Der bisherige Vize-Präsident äußerte sich, nachdem er sich in seinem Amtssitz mit gewählten Parteifreunden getroffen hatte. In Kenia fanden vor gut einer Woche nicht nur die Präsidenten-, sondern auch Parlaments- und Lokalwahlen statt.

Oppositionsführer Odinga, der dabei den fünften Anlauf für das Präsidentenamt nahm, erkennt das Wahlergebnis nicht an. Es sei "null und nichtig", sagte der 77-Jährige am Dienstag und sprach von einer Farce. Der Vorsitzende der Wahlkommission, Walufa Chebukati, hatte Odingas Konkurrenten Ruto am Montag mit einem äußerst knappen Ergebnis zum Sieger erklärt. Nur Minuten zuvor hatten sich aber vier von sieben Wahlkommissaren von den Ergebnissen distanziert. Daraufhin brachen Tumulte in Wahlzentrum aus. Die jüngste Entwicklung schürte Befürchtungen, Kenia könne auf gewaltsame Auseinandersetzungen wie nach früheren Wahlen zusteuern. Odinga beharrt darauf, dass ihm der Wahlsieg bei drei vergangenen Präsidentenwahlen gestohlen wurde.

