Kenilworth Systems hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 640,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at