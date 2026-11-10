KENKO Mayonnaise legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KENKO Mayonnaise lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 45,91 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 24,20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KENKO Mayonnaise 23,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at