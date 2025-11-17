KENKO Mayonnaise mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KENKO Mayonnaise hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45,91 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 63,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KENKO Mayonnaise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at