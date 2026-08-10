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10.08.2026 06:31:29
KENKO Mayonnaise: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
KENKO Mayonnaise präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 39,27 JPY, nach 37,54 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 23,32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KENKO Mayonnaise 22,68 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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