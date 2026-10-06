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06.10.2026 08:48:24
Kenmare Resources Confirms Receiving Non-binding Bid From International Resources
(RTTNews) - Kenmare Resources plc (KMR.L), a manufacturer of mineral sand products, noting the recent press speculation, on Tuesday confirmed that it has received a non-binding proposal from International Resources Holdings RSC Ltd, regarding a possible cash offer for the entire issued and to be issued share capital of Kenmare.
The company said that discussions with International Resources Holdings or IRH are ongoing and there is no certainty that a firm offer will be made.
On Monday, Kenmare shares closed at 181.40 pence, down 0.66% on the London Stock Exchange.
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