Kennametal Aktie
WKN: 855783 / ISIN: US4891701009
|
05.11.2025 12:40:25
Kennametal Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Kennametal Inc. (KMT) released a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $23.29 million, or $0.30 per share. This compares with $22.12 million, or $0.28 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.3% to $497.97 million from $481.94 million last year.
Kennametal Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.29 Mln. vs. $22.12 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.28 last year. -Revenue: $497.97 Mln vs. $481.94 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $1.35 to $1.65 Full year revenue guidance: $2.100Bl to $2.170Bl
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kennametal Inc.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Kennametal legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Kennametal legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Kennametal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Kennametal gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Kennametal Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kennametal Inc.
|22,40
|-0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.