Kennametal India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kennametal India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,30 INR. Im Vorjahresviertel waren 11,39 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,96 Milliarden INR – ein Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kennametal India 2,70 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at