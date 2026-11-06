Kennametal legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kennametal hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Kennametal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Kennametal mit einem Umsatz von insgesamt 768,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 54,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at