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07.08.2026 06:31:29
Kennametal stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kennametal hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kennametal 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Kennametal mit einem Umsatz von insgesamt 736,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 516,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 42,63 Prozent gesteigert.
In Sachen EPS wurden 4,42 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kennametal 1,20 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,36 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,97 Milliarden USD im Vorjahr.
Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,90 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,35 Milliarden USD festgelegt.
Redaktion finanzen.at
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