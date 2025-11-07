Kennametal zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kennametal hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 498,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 482,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at