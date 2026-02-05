Kennametal zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kennametal äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kennametal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 USD in den Büchern gestanden.

Kennametal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 529,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 482,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at