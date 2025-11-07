Kennedy-Wilson präsentierte Quartalsergebnisse

Kennedy-Wilson hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 116,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 127,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at