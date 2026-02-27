Kennedy-Wilson: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kennedy-Wilson gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kennedy-Wilson 120,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 135,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kennedy-Wilson ein EPS von -0,560 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 501,00 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 531,40 Millionen USD umgesetzt.

