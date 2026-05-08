Kennedy-Wilson veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kennedy-Wilson hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,65 Prozent auf 117,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 128,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at