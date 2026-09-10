Kenon gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kenon lud am 08.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 379,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 196,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at