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02.06.2026 06:31:29
Kenon: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kenon hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Kenon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 317,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 73,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 183,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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