05.12.2025 06:31:29
Kenon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kenon präsentierte in der am 03.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD gegenüber 0,810 USD im Vorjahresquartal.
Kenon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 265,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 237,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
