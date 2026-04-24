Kensington Capital Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kensington Capital Acquisition A hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kensington Capital Acquisition A -0,210 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at