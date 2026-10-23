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23.10.2026 06:31:29
Kensington Capital Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kensington Capital Acquisition A hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Kensington Capital Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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