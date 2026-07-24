Kensington Capital Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kensington Capital Acquisition A gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at