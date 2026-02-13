Kensington Capital Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kensington Capital Acquisition A hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Kensington Capital Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,760 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,940 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at