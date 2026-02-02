Kensoh öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kensoh lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,17 JPY, nach 18,92 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kensoh 1,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at