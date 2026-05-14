Kensoh präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kensoh hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 31,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 23,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,89 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 54,56 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 46,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,25 Prozent auf 6,41 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at