Kensoh: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kensoh hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,74 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kensoh 1,53 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at