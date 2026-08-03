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03.08.2026 06:31:29
Kensoh: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kensoh hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,27 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,13 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Kensoh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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