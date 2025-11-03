Kensoh zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kensoh veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kensoh 1,49 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at