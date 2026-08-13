Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret AS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret AS hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,57 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,540 TRY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret AS im vergangenen Quartal 3,82 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret AS 3,32 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at