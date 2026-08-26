Kente Catalysts A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kente Catalysts A veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,24 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Kente Catalysts A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 170,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at