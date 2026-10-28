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28.10.2026 06:31:29
Kente Catalysts A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kente Catalysts A präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Kente Catalysts A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 CNY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kente Catalysts A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 152,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 133,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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