Kentucky First Federal Bancor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kentucky First Federal Bancor ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kentucky First Federal Bancor die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Kentucky First Federal Bancor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at