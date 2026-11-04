Kentucky First Federal Bancor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kentucky First Federal Bancor hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kentucky First Federal Bancor 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kentucky First Federal Bancor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,4 Millionen USD im Vergleich zu 5,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at