Kentucky First Federal Bancor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kentucky First Federal Bancor hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Kentucky First Federal Bancor 5,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

