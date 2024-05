Kentucky Fried Chicken Japan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kentucky Fried Chicken Japan präsentierte in der am 13.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Es stand ein EPS von 26,71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kentucky Fried Chicken Japan noch ein Gewinn pro Aktie von 18,84 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,74 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kentucky Fried Chicken Japan einen Umsatz von 24,28 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 193,87 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 111,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kentucky Fried Chicken Japan in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 110,69 Milliarden JPY im Vergleich zu 99,93 Milliarden JPY im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 135,65 JPY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 92,29 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at