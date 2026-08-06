Kenvue Aktie
WKN DE: A3EEHU / ISIN: US49177J1025
|
06.08.2026 12:57:50
Kenvue Inc. Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - Kenvue Inc. (KVUE) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $456 million, or $0.24 per share. This compares with $420 million, or $0.22 per share, last year.
Excluding items, Kenvue Inc. reported adjusted earnings of $595 million or $0.31 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $3.955 billion from $3.839 billion last year.
Kenvue Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $456 Mln. vs. $420 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.22 last year. -Revenue: $3.955 Bln vs. $3.839 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kenvue Inc Registered Shs
|
06.05.26
|Ausblick: Kenvue öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Kenvue verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kenvue Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kenvue Inc Registered Shs
|16,59
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.