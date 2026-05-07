Kenvue Aktie
WKN DE: A3EEHU / ISIN: US49177J1025
|
07.05.2026 12:35:44
Kenvue Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Kenvue Inc. (KVUE) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $474 million, or $0.25 per share. This compares with $322 million, or $0.17 per share, last year.
Excluding items, Kenvue Inc. reported adjusted earnings of $615 million or $0.32 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $3.909 billion from $3.741 billion last year.
Kenvue Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $474 Mln. vs. $322 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.17 last year. -Revenue: $3.909 Bln vs. $3.741 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kenvue Inc Registered Shs
|
06.05.26
|Ausblick: Kenvue öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Kenvue verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)