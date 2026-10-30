Kenvue Aktie
WKN DE: A3EEHU / ISIN: US49177J1025
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30.10.2026 11:53:55
Kenvue Inc. Reveals Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - Kenvue Inc. (KVUE) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $430 million, or $0.22 per share. This compares with $398 million, or $0.21 per share, last year.
Excluding items, Kenvue Inc. reported adjusted earnings of $568 million or $0.29 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.2% to $3.886 billion from $3.764 billion last year.
Kenvue Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $430 Mln. vs. $398 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.21 last year. -Revenue: $3.886 Bln vs. $3.764 Bln last year.
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