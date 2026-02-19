Kenvue: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kenvue präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kenvue 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Kenvue im vergangenen Quartal 3,78 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kenvue 3,66 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,760 USD. Im Vorjahr hatte Kenvue 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,15 Prozent auf 15,12 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

