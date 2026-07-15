Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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15.07.2026 18:11:21
Kenya: Court rejects Rastafari bid for religious freedom marijuana exemption
Kenya's small Rastafarian community was seeking legal permission to smoke marijuana under the constitutional right to freedom of religion. The judge found they did not show it to be a necessary part of their worship.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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