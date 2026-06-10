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10.06.2026 20:15:20

Kenya: LGBTQ+ community still here, still queer despite cuts

LGBTQ+ organizations in Kenya are struggling: Deep funding cuts, not just during Pride, have forced layoffs, shrinking services and tough choices. But organizations that serve queer communities are adapting.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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