Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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13.07.2026 14:03:21
Kenya: What impact will Dangote's new refinery have on the region?
Is Kenya Africa's next major energy hub? Dangote Industries' plan to build a massive refinery off the country's coast could reshape fuel supply, trade and economic growth across East Africa.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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