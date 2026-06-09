TEAR Aktie
WKN DE: A1C43Y / ISIN: JP3539150007
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09.06.2026 15:59:22
Kenya police fire tear gas at protest against US Ebola center
Plans to open a quarantine center for American citizens exposed to Ebola are facing local resistance. Some Kenyans accuse the US government of outsourcing health risks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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