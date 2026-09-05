05.09.2026 11:02:13

Kenyans Made a Living Writing College Essays. Then A.I. Arrived.

Thousands of Kenyans made a living writing essays for overseas students. With A.I., the work has dried up, a warning for online gig work that has been a global lifeline.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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