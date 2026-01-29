|
Keong Hong stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Keong Hong hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,040 SGD beziffert, während im Vorjahr -0,020 SGD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,60 Millionen SGD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 182,37 Millionen SGD ausgewiesen.
