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10.11.2026 06:31:29
KEPCO Engineering Construction Co, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KEPCO Engineering Construction Co, hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 26,87 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 296,00 KRW erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KEPCO Engineering Construction Co, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 144,55 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 114,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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