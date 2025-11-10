|
KEPCO Engineering Construction Co, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KEPCO Engineering Construction Co, hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 294,71 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KEPCO Engineering Construction Co, noch ein Gewinn pro Aktie von 177,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,58 Milliarden KRW – ein Plus von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KEPCO Engineering Construction Co, 105,87 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
