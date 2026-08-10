KEPCO Engineering Construction Co, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KEPCO Engineering Construction Co, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 71,35 KRW. Im Vorjahresviertel waren 9,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat KEPCO Engineering Construction Co, im vergangenen Quartal 103,28 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KEPCO Engineering Construction Co, 102,27 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at