KEPCO Engineering Construction Co, vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KEPCO Engineering Construction Co, hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 129,67 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 693,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KEPCO Engineering Construction Co, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 205,50 Milliarden KRW im Vergleich zu 192,64 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

KEPCO Engineering Construction Co, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2157,23 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1538,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat KEPCO Engineering Construction Co, im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 518,77 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 553,36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

